Разведенная Слава Каминская взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике

Шоу-бизнес

Популярная певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, демонстрирующая роскошную фигуру в купальнике, рассказала о ярком отдыхе в Греции. Звезда призналась, что ей удалось совмещать работу и релакс, наслаждаться живописными пейзажами, восстанавливать душу и тело.

Слава рассказала, что замечательно провела время на полуострове Халкидики в Греции. Особое впечатление на нее произвели термальные источники.

«Не только душой единой, но и тело нужно восстанавливать. Я как артист со стажем, особенно ценю спокойствие и уединение (иногда). Халкидики, наконец-то запомнила это слово. Оказались именно то, что надо. Отель в отдельной бухте, с самым чистым пляжем (всё-таки голубой флаг это вам не шутки), нереальным SPA и шикарными номерами», — похвасталась Слава.

Как иллюстрацию, она опубликовала в Instagram фото в ярком купальнике в бассейне своего номера и пообещала, что непременно вернется сюда еще раз, чтобы отдохнуть.

«Знаю, что вернусь туда снова в ближайшее время. И точно не с концертной программой, а исключительно побаловать себя. Мираджио, скучаю», — написала Каминская.

Поклонники принялись нахваливать фигуру Славы, засыпая ее комплиментами. Но нашлись и те, кто рассмотрел имплантаты в пятой точке.

«Сори, но как-то фотошоп странно выглядит. В попе имплантаты скатились вниз», «Выглядит как грыжа! Что-то не то с попой? Импланты?», — пишут в комментариях под фото.

Очевидно, восстановление Славе понадобилось после развода с мужем Эдгаром Каминским.

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