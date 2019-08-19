- 09:40 Футболист с переломом 10 минут корчился от боли в «скорой», пока водитель заполнял бумаги
- 09:34 Пытался вломиться в квартиру: украинской звезде угрожает настойчивый поклонник
- 09:29 Что нельзя делать на Яблочный Спас: работать и напиваться
- 09:16 Все серьезно: певица Майли Сайрус познакомила маму со своей новой девушкой
- 09:12 «Мисс Украина-2019»: скандалы, интриги и фото всех финалисток
- 09:09 Британские исследователи нашли новые доказательства вторжения войск Путина в Украину во время Иловайска
- 09:08 Визит премьера Израиля в Украину начался со скандала: его супруга бросила на пол хлеб, которым их встретили в аэропорту
- 08:30 Решил не расстраивать родню: стало известно содержание предсмертной записки подростка, зарубившего свою семью в РФ
- 08:27 Где смотреть онлайн ЛАСК – «Брюгге»: расписание телетрансляций матча Лиги чемпионов
- 08:18 Бывшая девушка принца Гарри объявила о помолвке с его тезкой
- 08:06 Скандального блогера, избившего ветерана АТО ради видео, арестовали
- 08:00 В Бердянске сняли потрясающий закат: сеть в восторге
Футболист с переломом 10 минут корчился от боли в «скорой», пока водитель заполнял бумаги (видео)
Из ряда вон выходящий случай произошел во время поединка второго румынского дивизиона между «Конкордией» и «Фарулом» (2:1). На последних минутах встречи 19-летний полузащитник хозяев поля Йонуц Паун (на фото) в единоборстве с соперником получил тяжелую травму, и на поле выехала «скорая». Врачи оказали пострадавшему первую помощь и погрузили его в автомобиль.
18 августа 2019 г.
Но, как оказалось, это были еще цветочки. Присутствовавшие на стадионе 800 болельщиков и участники поединка стали свидетелями того, как сперва медики забыли закрыть дверь авто, а затем водитель «скорой» куда-то ушел. Через некоторое время он вернулся, но не поспешил везти корчившегося от боли игрока в больницу, а начал заполнять какие-то бумаги. Кроме того, как сообщают румынские СМИ, у автомобиля возникли проблемы с двигателем.
Лишь когда водитель закончил процедуру, «скорая» уехала с поля. В итоге встреча была остановлена более чем на 10 минут. Пауна все же доставили в больницу, где он прошел медобследование, выявившее у футболиста перелом ключицы. Игрок перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около четырех месяцев.
18 августа 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что румынский вратарь потерял сознание во время поединка Лиги Европы.
Фото ФК «Конкордия»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...