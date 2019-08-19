Спорт

Футболист с переломом 10 минут корчился от боли в «скорой», пока водитель заполнял бумаги (видео)

Из ряда вон выходящий случай произошел во время поединка второго румынского дивизиона между «Конкордией» и «Фарулом» (2:1). На последних минутах встречи 19-летний полузащитник хозяев поля Йонуц Паун (на фото) в единоборстве с соперником получил тяжелую травму, и на поле выехала «скорая». Врачи оказали пострадавшему первую помощь и погрузили его в автомобиль.

Но, как оказалось, это были еще цветочки. Присутствовавшие на стадионе 800 болельщиков и участники поединка стали свидетелями того, как сперва медики забыли закрыть дверь авто, а затем водитель «скорой» куда-то ушел. Через некоторое время он вернулся, но не поспешил везти корчившегося от боли игрока в больницу, а начал заполнять какие-то бумаги. Кроме того, как сообщают румынские СМИ, у автомобиля возникли проблемы с двигателем.

Лишь когда водитель закончил процедуру, «скорая» уехала с поля. В итоге встреча была остановлена более чем на 10 минут. Пауна все же доставили в больницу, где он прошел медобследование, выявившее у футболиста перелом ключицы. Игрок перенесет операцию, после которой будет восстанавливаться около четырех месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что румынский вратарь потерял сознание во время поединка Лиги Европы.

Фото ФК «Конкордия»

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