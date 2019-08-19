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Продюсер "Ласкового мая" умоляет Зеленского пустить его в Украину
Российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, известный своими скандальными высказываниями, обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому. Российский продюсер опубликовал на своей странице в Instagram фото с певицей Ниной Кирсо, которая после инсульта находится в коме, и написал пост, в котором просит Зеленского, обращаясь к нему по имени, пустить в Украину.
Как утверждает Разин, въезд в Ураину ему запретил предыдущий президент Петр Порошенко. За что именно, продюсер уточнять не стал. В официальных источниках такой информации нет.
«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы „Ласковый май“, приехать и навестить солистку группы „Фристайл“ Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву», — написал певец.
Напомним, ряду российских артистов запрещен въезд на территорию Украины. Причина тому — нарушения законодательства нашей страны, нарушения пересечения государственной границы. То есть, если российские артисты посещают временно оккупированные Крым и Донбасс, нарушая закон, к ним применяются санкции.
Так, въезд в Украину запрещен российской телеведущей Насте Ивлеевой. Не может посетить страну также Григорий Лепс, которого недавно заметили в Крыму.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...