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Григория Лепса засекли на пробежке в Крыму: что он там делает (фото)
Скандальный российский певец Григорий Лепс, которому запрещен въезд в Украину и в ряд других стран, проводит время в оккупированном Крыму. Артиста заметили на пробежке на украинском полуострове. Фото появилось в Twitter RoksolanaToday&Крым. «По Крыму бегает Лепс, если это кого интересует. Может, Баканов его слушает…», — написали в микроблоге.
Также Лепс опубликовал на своей странице в Instagram несколько снимков с президентом российского мотоклуба «Ночные волки», другом президента РФ Владимира Путина, одиозным байкером Александром Залдостановым (Хирург). Они встретились в Севастополе на репетиции очередного пропагандистского байк-шоу «Тень Вавилона», в котором примет участие Лепс.
А 6 августа вечером у Лепса запланировал концерт в Ялте в зале «Юбилейный». Кстати, на следующий день там же выступит Сергей Лазарев. В афише до конца сезона выступят и российские артисты — Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Кузьмин, группа «Руки вверх» и другие.
Недавно своим роскошным отдыхом на круизном лайнере хвасталась телеведущая Дана Борисова, которой после визита на съемки в Киев запрещен въезд на территорию Украины.
В начале августа в Крыму выступали и Сергей Шнуров с группой «Ленинград», Диана Арбенина, рэпер Мот и Дана Соколова.
Напомним, Крым — является украинской территорией, временно оккупированной РФ. Въезд на полуостров регламентируется украинским законодательством, согласно которому легальным является проезд через украинские пункты пропуска. В противном случае грозит штраф и запрет въезда в Украину.
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