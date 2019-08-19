Происшествия

Пожар в одесском отеле: версия об инсценировке не подтвердилась

В деле о пожаре в одесском отеле «Токио Стар» появились новые подробности. Как стало известно «ФАКТАМ», следствие исключило версию об умышленном убийстве, которое якобы пытались замаскировать пожаром. Согласно экспертизе, все девять человек погибли в результате воздействия пламени и угарного газа.

Сейчас наиболее вероятной причиной возгорания правоохранители считают неисправность в щитовой, расположенной возле прачечной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 17 августа в бюджетной гостинице «Токио Стар"в центре Одессы произошел пожар. Люди выскакивали из горящего здания в нижнем белье. Тем не менее не обошлось без человеческих жертв — девять погибших, семь пострадавших. Владелец отеля «Токио Стар», известный предприниматель Вадим Черный, задержан. Кроме того, стали известны интересные детали о самом отеле — их обнародовали журналисты программы «Ревизор».

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в том числе с работниками гостиницы «Зирка», которая также принадлежит Черному. Проверяют и другие объекты, которыми владеет этот бизнесмен.

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