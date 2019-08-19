Стиль жизни

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания и их сын Бэррон вернулись в Белый дом после 10-дневного отдыха в одном из гольф-клубов Нью-Джерси. Вместе с ними в Вашингтон прилетели родители бывшей модели Мелании — получившие гражданство США уроженцы Словении Амалия и Виктор Кнавс. 74-летняя теща 73-летнего американского лидера была в ярко-синем платье с эффектными голубыми, розовыми и красными полосками.

Как пишет Footwearnews, супруга президента выглядела не менее интересно в изумрудно-зеленой юбке оригинального дизайна, белой футболке и «лабутенах» с необычным принтом в виде цветочной мозаики.

13-летний Бэррон (младший из пяти детей Трампа и единственный отпрыск Мелании) возвышался над обоими своими родителями. Школьник почти на полголовы перерос своего отца, который и сам довольно высок — рост Дональда составляет около 190 сантиметров. Мелания, несмотря на высоченные каблуки, также уступала в росте сыну, одетому в черную одежду и белые кроссовки Nike.

Из самолета, прилетевшего на военную базу Эндрюс Морской авиации США, а затем из вертолета, доставившего Трампов непосредственно в Белый дом, охранники выгрузили багаж президентского семейства — в том числе сумки и чемоданы Мелании от Louis Vuitton.

Багаж Мелании

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп советовал своей старшей дочери Иванке слить в сеть видео, на котором она занимается сексом.

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