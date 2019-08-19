- 12:46 В Британии «контролируемый взрыв» электростанции оставил без света 40 тысяч человек: эффектное видео
- 12:44 В Киеве пропал ребенок: как он выглядит
- 12:24 Футболист из топ-тройки самых дорогих игроков мира сменил команду Месси на «Баварию»
- 12:24 Известная украинская певица ждет первенца
- 12:22 Украинцы будут отдыхать три дня подряд: в чем причина
- 12:21 Свитолина вернулась в топ-5 мирового рейтинга
- 12:19 Появилось видео скандального поступка жены Нетаньяху в аэропорту Киева
- 12:11 13-летний сын Дональда Трампа перерос его на полголовы, супруга Мелания удивила необычными лабутенами, теща — ярким нарядом
- 12:04 Сгоняли массовку: в оккупированном Донецке запустили "интерсити" на Еленовку
- 11:54 Глава Госкино Ильенко подал в отставку
- 11:51 Украинский чемпион Европы променял спорт на цирк: яркие фото и видео
- 11:47 Грудь Тины Кароль и признание Виктора Павлика: звездные капризы на съемках праздничного шоу
13-летний сын Дональда Трампа перерос его на полголовы, супруга Мелания удивила необычными лабутенами, теща — ярким нарядом (фото, видео)
Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания и их сын Бэррон вернулись в Белый дом после 10-дневного отдыха в одном из гольф-клубов Нью-Джерси. Вместе с ними в Вашингтон прилетели родители бывшей модели Мелании — получившие гражданство США уроженцы Словении Амалия и Виктор Кнавс. 74-летняя теща 73-летнего американского лидера была в ярко-синем платье с эффектными голубыми, розовыми и красными полосками.
Как пишет Footwearnews, супруга президента выглядела не менее интересно в изумрудно-зеленой юбке оригинального дизайна, белой футболке и «лабутенах» с необычным принтом в виде цветочной мозаики.
13-летний Бэррон (младший из пяти детей Трампа и единственный отпрыск Мелании) возвышался над обоими своими родителями. Школьник почти на полголовы перерос своего отца, который и сам довольно высок — рост Дональда составляет около 190 сантиметров. Мелания, несмотря на высоченные каблуки, также уступала в росте сыну, одетому в черную одежду и белые кроссовки Nike.
Из самолета, прилетевшего на военную базу Эндрюс Морской авиации США, а затем из вертолета, доставившего Трампов непосредственно в Белый дом, охранники выгрузили багаж президентского семейства — в том числе сумки и чемоданы Мелании от Louis Vuitton.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп советовал своей старшей дочери Иванке слить в сеть видео, на котором она занимается сексом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…