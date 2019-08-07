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Как Пэрис Хилтон: Трамп советовал своей дочери Иванке слить в сеть видео, на котором она занимается сексом
Дональд Трамп советовал своей родной дочери Иванке последовать примеру светской львицы Пэрис Хилтон: снять и слить в сеть видео, на котором она занималась бы с кем-нибудь сексом. Об этом пишет издание New York Magazine. Трамп неоднократно с энтузиазмом восхищался предприимчивостью мисс Хилтон и называл ее «удивительной». Он считал, что повторение ее поступка помогло бы Иванке заработать много денег, а также придать импульс ее карьере и нарастить популярность.
В 2000 году Хилтон встречалась с Риком Саломоном (впоследствии он стал супругом Памелы Андерсон). Спустя три года после того, как пара рассталась, в интернете появилось «домашнее видео» с участием Хилтон и Саломона. Хотя Пэрис формально пыталась запретить выход этой ленты, на деле она получила приличную прибыль от ее публикации, так как стала после этого одной из самых популярных звезд 2000-х годов.
Однако Иванка пришла в ужас от подобных предложений отца, которое не вызвало у нее ничего, кроме отвращения. «Все эти разговоры о Пэрис больно ранили Иванку… Иногда отец просто разбивал ей сердце, но она прятала свои чувства», — рассказала New York Magazine одна из ее подруг.
Как пишет журнал, старшую дочь президента США также коробил мужской шовинизм Дональда, который часто рассуждает о телах женщин — кто из них «жирная», а кто — нет.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!