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Это настоящий ужас: беременная экс-солистка «ВИА-Гры» откровенно рассказала о тяжелых родах
Экс-солистка «ВИА-Гры» Санта Димопулос, ожидающая второго ребенка, откровенно рассказала о тяжелых первых родах. Тогда певица была замужем за известным шоуменом Андреем Джеджулой и рожала в Киеве. Она призналась, что процесс был очень тяжелым и ребенок получил травму головы. Оказалось, что врач, который должен был принмать роды, срочно улетел на два дня на конференцию. Именно в это время сын Санты решил появиться на свет. Первые роды она вспоминает с ужасом.
«Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда началась родовая деятельность — её отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать потуги. В эти мгновения я прочувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребёнка мне просто вытолкнули нажав на живот (чего делать категорически нельзя, но об этом я узнала позже). Гематому на голове у младенца прокалывали на четвёртый день и мне даже страшно вспоминать об этом… Послеродовая палата тоже была как в фильме ужасов — метр на метр, рядом ребёнок, окно не закрывалось и ветер свистел над ухом всю ночь», — вспомнила Санта.
Чтобы избежать подобных ситуаций, второго ребенка она решила рожать за границей. После долгих поисков и размышлений она остановилась на госпитале в Монако.
Напомним, Санта Димопулос была замужем за Андреем Джеджулой, которому в 2008 году родила сына Даниэля. После развода певица закрутила роман с бизнесменом Владимиром Самсоненко, пара год прожила в гражданском браке. А в 2015 Санта снова вышла замуж за соучредителя сети спортклубов Игоря Кучеренко. Ради Санты Димопулос бизнесмен ушел из семьи, оставив жену и троих детей. Впрочем, Димопулос уверяла, что ее нынешнему супругу удалось сохранить хорошие отношения с сыновьями.
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