Происшествия

В Киеве пропал ребенок: как он выглядит (фото)

В Киеве полиция разыскивает пропавшего подростка — Дениса Черноуса 2006 года рождения. Ранее в Белой Церкви прохожие увидели годовалого малыша, который без присмотра взрослых ходил по улице в одном памперсе.

«Рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в футболку белого цвета, черную спортивную кофту, шорты разноцветные с ромбами, кроссовки темно-синего цвета», — говорится в сообщении Деснянского управления полиции Киева. Людям, которым известно что-либо о пропавшем ребенке, просят сообщать в полицию по телефону 102.

Фото, на котором пропавший снят, пожалуй, несколько лет назад, опубликовано на страничке ресурса «Киев Оперативный» в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по дороге из Броваров в Киев пропали 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехавшие в направлении столицы на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ.



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