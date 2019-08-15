Происшествия

В Белой Церкви на улице нашли ребенка в подгузнике: отец даже не подозревал, что сын пропал

В Киевской области в городе Белая Церковь 15 августа прохожие нашли годовалого малыша, который ходил по улице в одном памперсе и без присмотра взрослых. Ребенок плакал и звал маму. Небезразличные люди вызвали полицию.

«В поисках родителей ребенка полицейские начали стучать в двери всех домов, расположенных рядом. За несколько минут в одном из них таки нашли папу малыша. Мужчина очень удивился, что в его дом постучали патрульные, а потом удивился еще больше, когда увидел, что у них его сын. Он даже не подозревал, что ребенок пропал», — сообщили в Патрульной полиции, сообщает «Сегодня».

Как выяснилось, мать ребенка ушла по делам, а ее муж должен был присматривать за сыном. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, а любознательный карапуз, не теряя времени, выбежал на улицу. Работники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями мальчика.

Как писали «ФАКТЫ», на днях было обнаружено видео жуткого преступления, которое произошло в Николаеве 14 июля около 13:00. Тогда на 12-й платформе междугородного автовокзала в Ингульском районе города в контейнере для мусора был найден пакет с телом новорожденного ребенка.

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