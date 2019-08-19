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В Британии «контролируемый взрыв» электростанции оставил без света 40 тысяч человек: эффектное видео
В британском городе Дидкот провели демонтаж старой угольной электростанции. На «контролируемый взрыв» пришли посмотреть сотни человек. Однако ситуация несколько вышла из-под контроля. После подрыва 114-метровых охладительных башен загорелся находившийся поблизости электрический столб. В результате без электроэнергии остались более 40 тысяч человек.
#Didcot #coolingtowers #demolitionpowerstation #demolitiondidcottowers Today the Didcot power station cooling towers were demolished. They dominated the landscape. It was nice to see the towers on your way home after a long day out and think «im almost home». I shall miss them xx pic.twitter.com/ig7oTNqXnW— Scotty (@Scotty_Newnham) August 18, 2019
Great view this morning #didcotpowerstation pic.twitter.com/jh3hzARH9N— Mark Hodson (@banger1978) August 18, 2019
Кроме того, несколько человек, на которых посыпались искры, получили ожоги. Так, мать двоих девочек пяти и трех лет рассказала изданию Metro, что сначала они подумали, что кто-то запустил фейерверк. Старшая девочка успела отбежать в сторону и не пострадала. Младшей опалило волосы.
Станция в Дидкоте прекратила работу еще в марте 2013 года после 43-летней эксплуатации. В 2003 году по результатам опроса читателей журнала Country Life станция в Дидкоте оказалась на третьем месте среди самых уродливых объектов в Великобритании, а также тех, которые больше всего загрязняют окружающую среду. В 2016 году в результате частичного обрушения здания станции погибли четыре человека.
Ранее в Колумбии, как писали «ФАКТЫ», с помощью контролируемого взрыва был уничтожен дом знаменитого наркобарона Пабло Эскобара. Перед взрывом в доме заметили привидение.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.