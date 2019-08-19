Пожар в одесском отеле: в числе погибших ребенок и гражданка Австралии

Происшествия

Cреди девяти погибших при пожаре в одесском отеле «Токио Стар» оказались иностранцы, заявил 19 августа на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов. В числе погибших гражданка Австралии, а также ребенок. «Пока мы не можем говорить о категориях, потому что идентифицированы только пять человек», — сказал Труханов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пожар произошел в ночь на 17 августа в гостинице «Токио Стар», где в этот момент находились около 200 человек. Многие выскакивали на улицу прямо в белье. Спасатели эвакуировали 136 человек, нескольких вынесли на носилках. Пострадавших госпитализировали, уже известны их фамилии. Один из них, гражданин Сьерра-Леоне, заявил, что хочет отбыть на родину. В воскресенье из больницы выписалась жительница Херсонской области.

И хотя репутация отеля оказалась под вопросом, правоохранители уже отвергли версию, что пожар был инсценирован в целях сокрытия убийства.

Задержан владелец «Токио Стар», известный предприниматель Вадим Черный. Другие объекты, принадлежащие ему, будут проверены.

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