Угледобывающая отрасль выжила благодаря введению формулы «Роттердам+», — эксперт

Политика

Введение формулы «Роттердам+» обеспечило выживание угледобывающей отрасли Украины, в первую очередь государственных шахт, находившихся на тот момент на грани коллапса. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге интернет-издания «Корреспондент».

«Привязка цены угля к международному индикативу (формула „Роттердам+“. — Авт.) обеспечила выживание отрасли, находящейся на грани коллапса. В первую очередь, государственных шахт. До введения индикатива уголь покупался по 40 долларов, а из-за рубежа импортировался по 100 и более. Таким образом, госшахты испытывали дефицит средств для поддержания нормальной работы и выплаты зарплат. Единственным выходом было поднимать цену, которой невозможно было бы управлять в ручном режиме, то есть — привязать к рыночному индексу. В противном случае, задолженность по зарплате шахтерам составляла бы миллиарды гривен, а отрасль была бы парализована», — написал Марунич.

По расчетам эксперта, если бы сохранилась действовавшая на тот момент методика установления цен на уголь, за период с апреля 2016 по июнь 2019 гг., недополученная выручка госшахт составила бы 8 млрд грн.

Кроме того, сопредседатель Фонда энергостратегий подчеркнул, что одной из причин введения формулы «Роттердам+» была необходимость решить проблему блокады поставок угля из неконтролируемых территорий Донбасса и потери Украиной контроля над шахтами.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков высказал мнение, что введение формулы «Роттердам+» позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и перейти от ручного установления цены на уголь к использованию рыночного механизма.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что госшахты благодаря принятию формулы «Роттердам+» дополнительно получили за 2016−2018 годах более 10 млрд. гривен.

Напомним, в марте 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление № 289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба Амстердам — Роттердам — Антверпен.

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