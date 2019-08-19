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Дуэйн Джонсон женился: первые фото со свадьбы
Один из самых высокооплачиваемых и самых сексуальных актеров Голливуда тайно связал себя узами брака. 47-летний Дуйэн Джонсон женился на Гавайях на своей давней подруге Лорен Хашиан. Фото со своей свадьбы, ставшей сюрпризом для фанатов, звезда фильмов «Джуманджи: Зов джунглей», «Зубная фея» и серии картин «Форсаж» опубликовал в Instagram.
Певица и композитор Лорен — дочь покойного армяно-американского музыканта Сиба Хашиана, барабанщика группы Boston.
У Дуэйна и Лорен имеются две дочери — трехлетняя Джасмин и Тиана, которая родилась в апреле 2018 года. Изначально Джонсон и Хашиан планировали свадьбе на весну 2018 года. Однако Лорен неожиданно забеременела во второй раз, и церемонию решили отложить, поскольку она не хотела позировать на своих свадебных снимках «с большим животом».
У актера и бывшего рестлера также есть дочь Симон, которая отпраздновала 14 августа свое 18-летие. Ее мать — кинопродюсер Дэни Гарсия, на которой Джонсон женился 3 мая 1997 года, на следующий день после своего 25-летия. Они расстались в 2007 году, но сохранили дружеские и деловые отношения.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Дуэйном Джонсоном.
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