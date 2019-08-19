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Помолвленная с греческим миллиардером третья жена Романа Абрамовича вышла в свет с детьми, блеснув стройными ножками (фото)
Бывшую жену российского олигарха Романа Абрамовича Дарью Жукову засняли с детьми во время отдыха на итальянском курорте Портофино. 38-летняя Дарья гуляла с шестилетней дочкой Леей. На бизнес-леди и дизайнере было практически полностью открывающее ноги мини-платье, а шею украшало впечатляющее золотое колье. Девочка была в бело-розовом сарафане с узором из маргариток. Позже, как сообщает Daily Mail, к Жуковой и Лее присоединился также первенец Дарьи — десятилетний Аарон. Они вместе катались по Средиземному морю.
Жукова и Абрамович, расставшиеся в 2017 году, окончательно оформили свой развод с августе прошлого года. В общей сложности они прожили вместе десять лет. По условиям бракоразводного соглашения Дарья и дети получили имущество на сумму 92 миллиона долларов — в том числе четырехэтажный особняк в центре Нью-Йорка.
В июле стало известно, что дочь российского бизнесмена Александра Жукова обручилась со Ставросом Ниархосом III — наследником греческих судовладельцев-миллиардеров.
Жукова была третьей женой Абрамовича. Его первой супругой была Ольга Лысова, с которой он расстался еще до того, как разбогател. Второй — бывшая стюардесса Ирина Маландина. От этого брака у миллиардера есть пятеро детей — Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья (старшей — 27 лет, самому младшему — 16). Абрамович развелся с Ириной в марте 2007 года.
Читайте, как писали «ФАКТЫ», Ирина Абрамович дала интервью журнала Tatler.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!