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Опознаны тела шести жертв пожара в одесском отеле
Появилась новая информация о пострадавших и погибших во время пожара в одесском отеле «Токио Стар». Как сообщила на брифинге первый замдиректора департамента здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, сейчас в двух местных больницах находятся семь пациентов. Состояние всех удалось стабилизировать, намечается положительная динамика.
По словам Гончаренко, в ГКБ № 10 остаются пять пациентов, из которых четверо — в реанимации. Состояние двоих можно квалифицировать как средней тяжести. Еще двое мужчин находятся Одесском областном медицинском центре: один — в ожоговой реанимации, а другой — в отделении.
По данным регионального главка Нацполиции, уже идентифицированы тела шести погибших. Двое из них — жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.). Еще двое — киевляне (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), а также — 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.
Мероприятия по идентификации еще трех погибших продолжаются. Предполагается, что в их числе ребенок. По результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших — отравление продуктами горения.
«Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий случившегося рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности», — заявили в главке.
Задержанному владельцу отеля — бизнесмену Вадиму Черному — сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожар в одесском отеле «Токио Стар» произошел в ночь на 17 августа. В гостинице в это время находились около 200 человек. Девять человек погибли, еще девять пострадали.
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