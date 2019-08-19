Первой жертвой новой власти могут стать журналисты: Портников поделился мрачным прогнозом

Политика

В Украине состоялся охлократический переворот, и журналисты, а также и независимые СМИ могут стать его первыми жертвами. Об этом заявил журналист и публицист Виталий Портников, комментируя скандал с будущим депутатом Максимом Бужанским и его грубыми оскорблениями в адрес журналистки «Нового времени».

Портников признался, что не был удивлен сдержанной реакцией партии «Слуга народа» на поведение своего депутата. Также не стало сюрпризом молчание со стороны коллег журналистки: нет ни критики новой власти, ни протестов, ни ярких флешмобов.

По мнению Портникова, такая реакция логична в условиях состоявшегося переворота во власти. «Мы с вами стали свидетелями настоящего охлократического переворота, организованного украинскими олигархами и некоторыми представителями политической элиты, которые пытаются в краткие сроки использовать ресурсы, оставшиеся в Украине», — считает он.

По прогнозам эксперта, журналисты могут стать жертвой переворота, а потому нуждаются в защите от охлократии.

«Их (охлократов) правление все равно закончится. Я понимаю, что есть надежды на лучшее. Но охлократия не может быть дорогой к лучшему. Такой дорогой может быть только борьба с охлократией и создание цивилизованного государства», — подытожил Портников.

Напомним, интервью лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова журналистке Ольге Духнич привело к скандалу. Избранный депутатом Максим Бужанский назвал журналистку «тупой овцой». Партия «Слуга народа» позднее принесла извинения, но реакцию депутата назвала «понятной».

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