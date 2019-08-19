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В Украине появилась мода на тату с изображением Зеленского (фото, видео)
В Украине возникла новая мода на татуировки с портретом Владимира Зеленского. Киевский мастер тату Дмитрий Хома опубликовал фото и видео своей свежей работы.
По словам татуировщика, клиент попросил изобразить на предплечье портрет президента, чтобы тем самым продемонстрировать уважение к главе государства.
Публикация от Tattoo artist Kiev•Тату мастер (@dima_homaa)
Молодой житель Киевской области был не первым, кому захотелось сделать татуировку с Зеленским. У Дмитрия Хомы это повторный заказ. А еще раньше — весной нынешнего года известная участница телепроектов Рузанна Щербина появилась с портретом нового президента на предплечье.
У Рузанны Зеленский был изображен улыбающимся и обнимающим троих котят. Тату с новым президентом Зеленским мастер решил расположить чуть выше портрета мэра Харькова Геннадия Кернеса.
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