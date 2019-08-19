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В Киеве новая волна "минирований": бомбы ищут на железнодорожном и автовокзале
Анонимные хулиганы вновь устроили переполох в Киеве. Если в начале месяца «минеры» объявляли об угрозе для станций метро, то теперь было заявлено о якобы заложенной взрывчатке на железнодорожном вокзале. Группы реагирования уже приехали с проверками на Центральный и Южный вокзалы, также будет проверена центральная автостанция в Голосеевском районе у метро «Демиевская».
Как сообщает «Информатор», сообщение о минировании вокзала поступило правоохранителям около 15.00. На месте работают специалисты-взрывотехники, а также кинологи, представители полиции и бригады скорой помощи.
Напомним, сообщения о якобы наличии взрывоопасных веществ в местах массового скопления людей поступают правоохранителям регулярно. После того, как «минеры» несколько дней терроризировали сообщениями то о минировании всех больниц, то о взрывчатке во всех детсадах, полиция решила изменить схему реагирования на сигналы от анонимов.
Заместитель начальника технико-криминалистического обеспечения взрывотехнического управления столичной полиции Игорь Войцеховский в интервью «ФАКТАМ» уточнил, что сообщения о якобы минировании объектов поступают правоохранителям по электронной почте. В день таких уведомлений может быть до трехсот.
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