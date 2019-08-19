Спорт

Месси и Ибрагимович: видео 10 мячей, претендующих на лучший гол года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала список 10 претендентов на премию Ференца Пушкаша, вот уже 10 лет ежегодно вручаемую футболисту, забившему самый красивый гол года (награда названа в честь капитана знаменитой сборной Венгрии образца 1950 годов).

На сей раз в числе претендентов оказались нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший мяч-красавец в ворота «Бетиса», и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, сотворивший «шедевр» в противостоянии с «Торонто».

В десятку претендентов на награду вошли также нападающий «Лейпцига» Матеус Кунья, атакующий полузащитник «Ривер Плейта» и сборной Перу Хуан Кинтеро, форвард женской сборной Камеруна Аджара Нчут, нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла, форвард женской сборной США Эми Родригес, полузащитник женской сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, игрок средней линии «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд и форвард «Дебрецена» Даниэль Зсори.

Видео голов-претендентов на премию Пушкаша (в хронологическом порядке):

Билли Симпсон («Сион Сфифтс» — «Клифтонвилл», 8 августа 2018 года)

Фабио Квальярелла («Сампдория» — «Наполи», 2 сентября 2018-го)

Златан Ибрагимович («Торонто» — «Лос-Анджелес Гэлакси», 15 сентября 2018-го)

Андрос Таунсенд («Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», 22 декабря 2018-го)

Хуан Кинтеро («Ривер Плейт» — «Расинг», 10 февраля 2019-го)

Даниэль Зсори («Дебрецен» — «Ференцварош», 16 февраля 2019-го)

Лионель Месси («Бетис» — «Барселона», 17 марта 2019-го)

Матеус Кунья («Байер» — «Лейпциг», 6 апреля 2019-го)

Эми Родригес («Утах Роялс» — «Скай Блю», 16 июня 2019-го)

Аджара Нчут (Камерун — Новая Зеландия, 20 июня 2019-го)

Напомним, что в прошлом году награда Ференца Пушкаша досталась египетскому форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, забившему шикарный гол в ворота «Эвертона».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду и Месси претендуют на награды лучшим футболистам прошлого сезона по версии УЕФА.

Фото Getty Images

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