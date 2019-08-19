Происшествия

В Запорожье СБУ поймала гиркинского боевика, которого сами террористы разыскивали за разбой (видео)

В Запорожье сотрудники СБУ вычислили и задержали боевика террористической «ДНР». Выяснилось, что на счету у мужчины захват административных зданий в Славянске, перевозка оружия из России на оккупированные территории, корректировка артиллерийских обстрелов.

Житель Шахтерска Донецкой области присоединился к боевикам Игоря Гиркина (Стрелкова) в апреле 2014 года. Оккупанты нашли гражданина в тюрьме и предложили скостить ему тюремный срок, если тот будет сотрудничать. Мужчина согласился, и влился в ряды террористов, а затем содействовал врагу, участвуя в операциях так называемой «милиции» «ДНР».

С оккупированных территорий боевику пришлось бежать: бывшие «коллеги» обвинили его в разбое и объявили в розыск. Укрыться коллаборант решил в Запорожье — туда еще в самом начале боевых действий на Донбассе переселились родственники мужчины. Там подозреваемого и задержали сотрудники СБУ.

Сейчас боевику инкриминируют статью 258−3 Уголовного кодекса Украины — участие в террористической организации. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет в заключении.

Напомним, специальная программа СБУ «Тебя ждут дома» освобождает от ответственности лиц, работавших на оккупантов, но не бравших в руки оружие, не распространяется на граждан, совершивших тяжкие преступления против украинцев и Украины.

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