- 18:33 В работе Instagram глобальный сбой: под удар попали крупнейшие города Украины
- 18:25 Не дочь Кошевого: названо имя представителя Украины на детском «Евровидении»
- 18:13 В сети появилось полное видео скандального побега наркоторговца Амоса Дов Сильвера из аэропорта "Борисполь"
- 18:04 Принуждал девушку к сексу, пытая ее мать: иностранец похитил украинку и вывез ее за рубеж
- 17:56 Одесские антимайдановцы Долженков и Мефедов вышли на свободу
- 17:49 Известного российского актера подозревают в мошенничестве
- 17:40 В Запорожье СБУ поймала гиркинского боевика, которого сами террористы разыскивали за разбой
- 17:28 Полицейский и 7-летняя девочка погибли под Киевом по вине водителя-лихача
- 17:24 В Одессе бывший военный продавал уголовникам оружие из зоны ООС
- 17:17 Опубликован рейтинг лучших школ Киева по итогам ВНО-2019
- 17:01 Неожиданно: Ольга Фреймут стала ведущей «Интера»
- 16:44 Под Черкассами крупная авария с пассажирским автобусом: много погибших и травмированных
В сети появилось полное видео скандального побега наркоторговца Амоса Дов Сильвера из аэропорта "Борисполь"
В сети опубликовано полное видео скандального инцидента в аэропорту «Борисполь», когда от сотрудников СБУ сбежал привезенный для экстрадиции израильтянин Амос Дов Сильвер.
В отличие от ранее появившегося видео, снятого камерой непосредственно в зоне контроля возле рамки, на новом видео от Цензор.НЕТ скомпилированы записи нескольких камер наблюдения. Там есть возможность оценить, как на побег Амоса Дов Сильвера реагируют его конвоиры и обычные пассажиры в аэропорту «Борисполь».
Напомним, Амос Дов Сильвер является гражданином Израиля и был арестован в Украине весной 2019 года в рамках международной операции по борьбе с наркоторговлей. Следствие считает израильтянина создателем крупнейшего наркосиндиката, специализировавшегося на торговле наркотиками в интернете.
После побега при странных обстоятельствах Амоса Дов Сильвера вскоре нашли в Умани Черкасской области. Осуществлена экстрадиция гражданина в Израиль.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...