Происшествия

В сети появилось полное видео скандального побега наркоторговца Амоса Дов Сильвера из аэропорта "Борисполь"

В сети опубликовано полное видео скандального инцидента в аэропорту «Борисполь», когда от сотрудников СБУ сбежал привезенный для экстрадиции израильтянин Амос Дов Сильвер.

В отличие от ранее появившегося видео, снятого камерой непосредственно в зоне контроля возле рамки, на новом видео от Цензор.НЕТ скомпилированы записи нескольких камер наблюдения. Там есть возможность оценить, как на побег Амоса Дов Сильвера реагируют его конвоиры и обычные пассажиры в аэропорту «Борисполь».

Напомним, Амос Дов Сильвер является гражданином Израиля и был арестован в Украине весной 2019 года в рамках международной операции по борьбе с наркоторговлей. Следствие считает израильтянина создателем крупнейшего наркосиндиката, специализировавшегося на торговле наркотиками в интернете.

После побега при странных обстоятельствах Амоса Дов Сильвера вскоре нашли в Умани Черкасской области. Осуществлена экстрадиция гражданина в Израиль.

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