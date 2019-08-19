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Ротань вызвал в сборную Украины на матчи с Финляндией и Мальтой 10 чемпионов мира
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань (на фото) определился со списком футболистов, которые получили вызов на стартовые поединки отборочного цикла чемпионата Европы-2021 против Финляндии (6 сентября в Запорожье) и Мальты (10 сентября в Запорожье), сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Тренерский штаб «желто-синих» на старте квалификации Евро-2021 рассчитывает на таких 25 футболистов, в том числе на 10 игроков, ставших в июне в Польше чемпионами мира (U20): вратари — Владислав Кучерук («Динамо»), Олег Билык («Александрия»), Андрей Кожухарь («Черноморец»); защитники — Ефим Конопля («Десна»), Денис Попов («Динамо»), Евгений Чеберко («Заря»), Алексей Быков, Виктор Корниенко (оба — «Мариуполь»), Богдан Милованов («Спортинг», Испания), Валерий Бондарь («Шахтер»); полузащитники — Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Сергей Булеца («Днепр-1»), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — «Заря»), Евгений Смирный («Колос»), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба — «Мариуполь»), Роман Вантух («Олимпик»), Ахмед Алибеков («Слован», Чехия), Михаил Мудрик («Шахтер»); нападающие — Владислав Супряга («Днепр-1»), Назарий Русин («Заря»), Владислав Вакула («Мариуполь»), Даниил Сикан («Шахтер»).
Кроме того, в резервный список вошли: Богдан Билошевский («Динамо»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Владислав Дубинчак, Владимир Якимец, Артем Козак (все — «Карпаты»), Олег Кожушко («Колос») и Владислав Бабогло («Александрия»).
Напомним, что, кроме команд Финляндии и Мальты, в одной отборочной группе с Украиной сыграют сборные Дании, Румынии и Северной Ирландии. В финальном турнире, который состоится в июне 2021-го, выступят 12 команд: хозяева — Венгрия, Словения и еще 10 сильнейших сборных по итогам отбора. Напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп. А еще один пропуск разыграют в плей-офф (9—17 ноября 2020 года), четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» впервые за 10 лет стала победителем мемориала Валерия Лобановского.
Фото ffu.ua
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!