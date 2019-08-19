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Спорт

Ротань вызвал в сборную Украины на матчи с Финляндией и Мальтой 10 чемпионов мира

19:03 19 августа 2019 62
Руслан Ротань
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань (на фото) определился со списком футболистов, которые получили вызов на стартовые поединки отборочного цикла чемпионата Европы-2021 против Финляндии (6 сентября в Запорожье) и Мальты (10 сентября в Запорожье), сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Тренерский штаб «желто-синих» на старте квалификации Евро-2021 рассчитывает на таких 25 футболистов, в том числе на 10 игроков, ставших в июне в Польше чемпионами мира (U20): вратари — Владислав Кучерук («Динамо»), Олег Билык («Александрия»), Андрей Кожухарь («Черноморец»); защитники — Ефим Конопля («Десна»), Денис Попов («Динамо»), Евгений Чеберко («Заря»), Алексей Быков, Виктор Корниенко (оба — «Мариуполь»), Богдан Милованов («Спортинг», Испания), Валерий Бондарь («Шахтер»); полузащитники — Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили (оба — «Динамо»), Сергей Булеца («Днепр-1»), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — «Заря»), Евгений Смирный («Колос»), Максим Чех, Дмитрий Топалов (оба — «Мариуполь»), Роман Вантух («Олимпик»), Ахмед Алибеков («Слован», Чехия), Михаил Мудрик («Шахтер»); нападающие — Владислав Супряга («Днепр-1»), Назарий Русин («Заря»), Владислав Вакула («Мариуполь»), Даниил Сикан («Шахтер»).

Кроме того, в резервный список вошли: Богдан Билошевский («Динамо»), Александр Назаренко («Днепр-1»), Владислав Дубинчак, Владимир Якимец, Артем Козак (все — «Карпаты»), Олег Кожушко («Колос») и Владислав Бабогло («Александрия»).

Напомним, что, кроме команд Финляндии и Мальты, в одной отборочной группе с Украиной сыграют сборные Дании, Румынии и Северной Ирландии. В финальном турнире, который состоится в июне 2021-го, выступят 12 команд: хозяева — Венгрия, Словения и еще 10 сильнейших сборных по итогам отбора. Напрямую в решающую стадию молодежного Евро-2021 выйдут победители девяти групп. А еще один пропуск разыграют в плей-офф (9—17 ноября 2020 года), четыре лучшие команды из занявших в группах вторые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» впервые за 10 лет стала победителем мемориала Валерия Лобановского.

Фото ffu.ua

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