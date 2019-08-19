Спортивный костюм или халат: что говорит о человеке его домашняя одежда

Стиль жизни

Люди так много внимания уделяют одежде для работы и вечеринок, а вот о домашней почти не думают. Мол, какая разница, что надевать там, где их никто не видит? А ведь именно домашняя одежда может рассказать о людях то, что они скрывают не только от других, но и от самих себя. О том, что можно сказать о человеке по одежде, которую он носит дома, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог и бизнес-тренер Диана Щербанская (ранее психолог давал советы относительно свадебных атрибутов, оставшихся после торжества).

— Женщина всегда остается женщиной, — говорит Диана, — а у себя дома — особенно, ведь именно здесь она может отдохнуть и восстановить силы. Поэтому крайне важно, что именно надето на ней в домашних условиях.

— Что можно сказать о женщине, которая дома предпочитает носить спортивный костюм или футболку с джинсами?

— Прежде всего то, что у нее много мужской энергии. В наше время женщины часто — и не по своей воле — берут на себя мужские дела и задачи, а поскольку для этого им нужна мужская энергия, они добирают ее для себя в том числе и при помощи одежды. В последнее время никого уже не удивляет тот факт, что большая часть женщин, которых мы видим на улице, носят не юбки, а брюки. Но ведь нам приходится делать и женскую работу, а может ли с ней хорошо справиться мужчина — тот, которым все мы становимся, натянув на себя штаны? Конечно, нет! При этом мы ее все равно делаем, потому что у нас нет другого выхода — моем посуду, стираем, убираем, занимаемся детьми, но это получается у нас, как говорится, «через не хочу». А могли бы — с удовольствием. Поэтому мой совет тем, кто говорит, что в длинной юбке мыть полы им категорически неудобно: отдайте предпочтение шароварам. Во-первых, из-за особенностей кроя они похожи на юбку, а во-вторых, их всегда носили женщины в гаремах, а уж они-то знали толк в женственности.

Но все-таки лучше всего носить платья — длинные, в пол, из легких, струящихся и обязательно натуральных тканей. При ходьбе такая одежда создает вихрь, которые напитывает ее обладательницу женской энергией.

— Как вы относитесь к халатам? Многие считают, что этому виду одежды не место в женском гардеробе.

— Халат халату рознь. Так, махровый банный халат дарит тепло и уют, без него трудно обойтись после ванны или душа, незаменим он и в зимний вечер, когда в доме прохладно. Он символ удовольствия, которое женщина может обеспечить себе сама, без чьей-либо помощи. Ситцевый халатик напоминает об одежде, которую носят сельские женщины, поэтому в нем удобно делать домашние дела — убирать, готовить, делать заготовки на зиму. Байковый халат — одежда наших бабушек, поэтому, надевая его, мы и сами чувствуем себя немножко старушками. А в шелковом халатике, расшитом драконами и хризантемами, можно представить себя известной актрисой — например, оперной примой — или дамой из богемы, которая каждый вечер проводит в театре.

Особого внимания заслуживает халатик, который подарил вам любимый человек. Его нужно носить уже хотя бы потому, что таким образом вы поддерживаете свои к нему чувства. Плохой знак, если он у вас поношенный и засаленный, это значит, что и ваши отношения уже, извините за выражение, не первой свежести. Не стоит пускать некогда важный, а теперь ставший ненужным халат на мытье полов, этим вы унизите не только дорогую вам вещь, но и чувства к любимому человеку. Лучше поблагодарить ее за то, что она служила вам верой и правдой, и, например, сжечь на даче.

Не рекомендую носить домашнюю одежду, которая связана у вас с неприятными воспоминаниями. Например, прошлым летом вы расстались с любимым человеком, очень переживали, часто плакали, да и вообще в моральном отношении чувствовали себя не самым лучшим образом. Все это время вы носили свой любимый атласный халатик. Прошел год, вы успокоились, возможно, даже у вас начались новые отношения, но снова надеваете тот же самый халат. И подсознательно погружаетесь в прошлогоднее — отчаянное и безнадежное состояние.

— Какой же должна быть правильная домашняя одежда?

— Разнообразной. Мы часто меняем одежду, в которой ходим на работу, гуляем с детьми и даже выбегаем в ближайший магазин, а вот наш домашний гардероб, как правило, ограничивается одним халатом или спортивным костюмом. А ведь домашних нарядов должно быть как минимум несколько — для разных случаев, настроения и состояния.

Одежда для дома должна быть красивой. Конечно, домашнее платье — не вечерний туалет, дизайнерские фасоны и украшения здесь не нужны. Но ручная вышивка или вязаные фрагменты придутся весьма кстати. И важно это прежде всего для вас самих: даже случайно увидев себя в зеркале, вы должны остаться довольны своим внешним видом. Но и для вашей второй половинки — точнее, для отношений с ней — ваша одежда имеет огромное значение: одно дело, приходя с работы домой, видеть там любимую женщину в одежде, которая больше подошла бы бомжу с находящейся рядом помойки, и совсем другое — встречать женщину в аккуратном и нарядном домашнем платье.

Домашняя одежда не должна быть дешевой. Дело в том, что наше подсознание все воспринимает на свой счет: оно «смотрит» на то, что на нас надето, и выбирает для нас соответствующую роль. Если вы хотите сделать успешную карьеру или занять серьезное положение в обществе, носите дорогие вещи везде — в том числе и дома.

— А какой должна быть домашняя обувь?

— В отношении обуви действуют все правила, которые мы перечислили выше. Она должна быть красивой, удобной и сделанной из натуральных материалов. Ее должно быть много — желательно столько же, сколько у вас комплектов домашней одежды, чтобы для каждого были отдельные туфельки и тапочки. Домашняя обувь ни в коему случае не должна быть рваной — такую тут же нужно отправлять в мусорное ведро. А вот насчет фасона трудно сказать что-то однозначное, тут каждый волен выбирать свое. Единственное, чему стоит сказать категорическое нет, так это мужской обуви — она несет мужскую энергию. Что до домашнего этикета, то он предлагает носить дома балетки — по-моему, прекрасный вариант.

Ранее Диана Щербанская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как подбирать головной убор в соответствии со своим характером и настроением и что можно узнать о даме в платке или чалме. Также психолог дала несколько рекомендаций, как, следуя своему темпераменту, выбрать сумку.

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