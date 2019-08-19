Адвокаты Балуха не могут найти таинственно исчезнувшего узника Кремля

Мир

Дмитрий Динзе, адвокат узника Кремля Владимира Балуха, продолжает поиски своего подопечного по российским тюрьмам и СИЗО. Балуха увезли из колонии в российском Торжке, но куда этапировали, не рассказали ни родным, ни адвокату.

Сведения о том, что Балуха могли увезти в Москву, Динзе проверяет, но пока безуспешно. В СИЗО № 2 («Бутырка») подзащитного не обнаружилось. Необходимо будет еще проверить московский СИЗО «Лефортово».

«Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация», — говорит Динзе.

Напомним, ранее в колонии в Торжке Балух был вынужден объявить голодовку, чтобы ему разрешили встречу с украинским консулом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter