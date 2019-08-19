Украина

День Независимости в Киеве: где нельзя будет проехать в праздничные дни

В столице во время праздников — Дня Государственного флага и 28-летия Независимости Украины предусмотрены изменения в дорожном движении.

Так, будет запрещено движение транспорта:

23 августа

- с 07:00 до окончания мероприятий — во время торжественного поднятия флага возле здания Киевсовета (Крещатик, 36) на улице Крещатик (между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной);

- с 07:00 до 18:00 24 августа — на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, на пересечении Русановской набережной и Русановского бульвара) во время подготовки и проведения спортивного мероприятия «Забег в вышиванках»;

24 августа

- с 08:00 до 22:00 — на улице Крещатик (от улицы Б. Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) в период проведения мероприятия, посвященного памяти погибших бойцов и пропавших без вести в борьбе за независимость Украины;

- с 07:00 до 13:00 — на время «Забега в вышиванках» по маршруту Русановская набережная — Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) — Русановская набережная — Днепровская набережная — (разворот возле Днепровской набережной, 16) — Днепровская набережная — Русановская набережная — Русановский бульвар — Русановская набережная;

24−25 августа

- на улице Владимирской (в границах улиц Б. Житомирской и Десятинной) во время проведения фестиваля искусств.

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий движение временно ограничат:

22 августа

- с 18:00 до 23:00 — на улице Крещатик (участок между улицами Б. Хмельницкого и Трехсвятительской), на улице Михайловской (от Костельной до Крещатика);

23 августа

- с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа: на улице Б. Житомирская (в пределах улицы Владимирской и Михайловской); на улице Михайловской (от

Владимирского проезда до Крещатика); на улице Костельной (от улицы Михайловской до улицы Трехсвятительской); на улице Трехсвятительской (от Крещатика до Михайловской площади); на Владимирском спуске (от улицы П. Сагайдачного до Европейской площади); на улицы М. Грушевского (от Петровской аллеи до Европейской площади), при необходимости на улице М. Грушевского (от улицы Садовой до Петровской аллеи), а также на Петровской аллее и Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до улицы М. Грушевского), на Крещатике (от улицы Б. Хмельницкого до Европейской площади); на улице Городецкого (между улицами М. Заньковецкой до Крещатика), аллее Героев Небесной Сотни (от улицы Ольгинской до Крещатика).

24 августа

- с 10:00 до 12:00 — на улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Т. Шевченко), на бульваре Т. Шевченко (от улицы Владимирской до Бессарабской площади), на улице Б. Васильковской (от улицы П. Скоропадского до Бессарабской площади), на улице Бассейной (от Крутого спуска до Крещатика);

28 августа

- с 09:00 до 12:00 — на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В местах подготовки и проведения торжеств запрещена парковка транспорта. Водителей просят учесть указанные ограничения при планировании своих маршрутов по городу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как украинские военные готовятся к Маршу достоинства, который пройдет в Киеве в День Независимости, 24 августа.

Напомним, после того, как президент Владимир Зеленский отменил проведение военного Парада ко Дню Независимости, в команде президента решили заменить его Маршем ветеранов. Одновременно волонтеры и ветераны АТО решили провести собственный Марш Защитников Украины.

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