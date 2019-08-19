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Политика

"Это было неумышленно": у Зеленского неубедительно заступились за жену Нетаньяху

20:25 19 августа 2019 1274
биньямин и сара нетаньяху
Инф. «ФАКТОВ»

Происшествие в аэропорту «Борисполь» при торжественной встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его жены Сары не является умышленным и не несет в себе неуважение к Украине. Так Офис президента отреагировал на инцидент с караваем при торжественной встрече высоких израильских гостей.

Видео с церемонии зафиксировало, как Нетаньяху и его супругу встречают хлебом-солью, глава правительства передает отломленный кусочек хлеба жене, но кусок в итоге падает на землю.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину впервые за 20 лет», — цитирует Интерфакс-Украина ответ пресс-службы президентского Офиса.

Напомним журналисты, сопровождавшие израильскую делегацию в ходе визита в Украину, отметили, что случай с караваем был не единственным скандалом в поездке.

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