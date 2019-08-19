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Политика

Зеленский избавился от чиновников, которых предупреждал об увольнении

21:24 19 августа 2019 322
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Зеленский по итогам своих поездок по регионам заменил руководство облгосадминистрации и регионального управления СБУ.

Так, Зеленский отстранил с должности Вячеслава Боня, от которого ранее потребовал писать заявление об увольнении. Бонь исполнял обязанности главы Николаевской области. Зеленскому доложили, что руководитель ОГА не хочет работать с новым президентом, тогда и прозвучала фраза о «заявлении по собственному желанию».

Кроме того, Зеленский поменял главу управления СБУ в Житомирской области. Вместо уволенного Виктора Панасюка на должность назначен Олег Головаш. Поменять руководство СБУ в регионе Зеленский захотел после совещания о «янтарной мафии» на Полесье.

Напомним, ранее поведение Зеленского во время рабочих поездок по областям назвали стилем «а-ля молодой Лукашенко».

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