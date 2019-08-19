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Нетаньяху решил лично объясниться за инцидент в "Борисполе" (видео)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил объясниться за инцидент в аэропорту «Борисполь», когда его жена во время торжественной встречи хлебом-солью уронила на землю кусок каравая.
Своим критикам израильский премьер процитировал главу Офиса Зеленского и его оправдания по поводу поступка Сары Нетаньяху. «Понятно, что госпожа Нетаньяху не собиралась проявить неуважение к Украине», — говорилось в заявлении.
От себя Нетаньяху решил добавить, что его супруга специально подбирала одежду в национальных цветах Украины: желтом и голубом — именно из уважения к принимающей стороне.
А жителям Израиля Нетаньяху посоветовал больше внимания обращать на суть состоявшихся переговоров и историческое значение поездки: «Сомневаюсь, что он (визит) получил бы освещение в СМИ, если бы не было происшествия с хлебом».
Напомним, ранее израильские СМИ уточнили, что инцидент с караваем был не единственным скандалом во время визита Нетаньяху в Киев.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.