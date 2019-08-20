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Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках (фото)
14-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно показала фото с парнем, похвасталась фигурой в купальнике.
Идеальными формами в купальном костюме похвасталась и старшая дочь певицы Веры Брежневой — Соня Киперман.
Мария, «лишний вес» которой в прошлом году активно критиковали в сети, продемонстрировала идеальную фигуру, а также умилила признанием. «Лично я сейчас в Америке и скучаю за мамой, но я рада что в наше время ты можешь следить за человеком в соцсетях», — заявила дочь Поляковой.
Соня Киперман, которая недавно стала совершеннолетней и не скучает за мамой, опубликовала строгое фото в купальнике. Поклонники девушки заявили, что она – «как мамочка».
Напомним, ранее в СМИ заявили, что Вера Брежнева «воспитала конкурентку».
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