25.09 / 25.35 27.77 / 28.20
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочери Поляковой и Брежневой похвастались фигурами в купальниках (фото)

0:43 20 августа 2019 27
Дочь Поляковой
Инф. «ФАКТОВ»

14-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которая недавно показала фото с парнем, похвасталась фигурой в купальнике.


Идеальными формами в купальном костюме похвасталась и старшая дочь певицы Веры Брежневой — Соня Киперман.

Мария, «лишний вес» которой в прошлом году активно критиковали в сети, продемонстрировала идеальную фигуру, а также умилила признанием. «Лично я сейчас в Америке и скучаю за мамой, но я рада что в наше время ты можешь следить за человеком в соцсетях», — заявила дочь Поляковой.

Соня Киперман, которая недавно стала совершеннолетней и не скучает за мамой, опубликовала строгое фото в купальнике. Поклонники девушки заявили, что она – «как мамочка».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy

Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Напомним, ранее в СМИ заявили, что Вера Брежнева «воспитала конкурентку».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер