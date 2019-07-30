Вера вырастила «конкурентку»: Меладзе высоко оценил «постельные» фото дочери Брежневой

Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман во многом выросла похожей на знаменитую мать — она не только унаследовала трудолюбие и целеустремленность, но также и завидную красоту мамы. Недавно Соня удивила Сеть своей новой постельной фотосессией, где позировала в одном только белом халатике, очень похожем на полотенце.

«Вся в маму», «Фигурка — огонь», «Яблоко от яблоньки…», «Соблазнительно», — отреагировали фолловеры девушки в Instagram.

Невооруженным взглядом заметно, что Соня имеет такую же стройную фигуру и светлые волосы, как и сама Брежнева. Вероятно, именно это и стало причиной того, что «постельные фото» дочери своей супруги оценил и 56-летний Константин Меладзе, который поставил «лайк» под публикацией.

Некоторые поклонники вспомнили, что ради молодой Брежневой в сове время Константин бросил законную супругу Яну, с которой в браке прожил ровно 19 лет. Более того, экс-участница «ВИА Гры» настолько соблазнила известного продюсера, что он не захотел сохранить семью даже ради троих детей.

«Именно по этой причине не исключено, — пишет VladTime, — что 18-летняя Соня могла приглянуться Константину, который, по всей видимости, предпочитает девушек намного младше себя. Разница в возрасте между Меладзе и Брежневой составляет почти 20 лет».

Но, конечно, подобный «догадки» вряд ли имеют под собой основание — старшая дочь Веры Брежневой живет и учится в США и недавно «рассекретила» своего нынешнего возлюбленного, снявшись с ним вместе в романтической фотосессии.

Для Веры снимки не стали сюрпризом, так как она, похоже, давно знакома с потенциальным зятем. И даже заявляла, что совсем не боится перспективы стать бабушкой еще до 40 лет. Артистка не боится стареть и смотрит в будущее с большим оптимизмом.

Кроме того, она рано родила первого ребенка, поэтому не видит в этом ничего предосудительного. Однако Вера считает, что Соня не повторит её судьбу и не будет форсировать события в личной жизни.

Напомним, что помимо Сони у Веры Брежневой подрастает еще одна красавица-дочь. У девочки уникальная внешность и уже сейчас точеная фигура.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18-летняя дочь Веры Брежневой вслед за мамой показала изящную фигуру в бикини.

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