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Багира против Симбы: сеть повеселило «соревнование» львенка и детеныша пантеры (видео)

9:11 20 августа 2019 338
Львенок на горке
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей интернет-платформы Reddit повеселило видео, размещенное пользователем под ником u/mossberg91. На нем изображено, как детеныш пантеры ловко карабкается по детской стенке для скалолазания, цепляясь лапами за выступы. Потом камера переключается на львенка, пытающегося по соседству забраться на ту же высоту по скользкой гладкой горке, но у него ничего не выходит.

«Симба не слишком умный парень, но все равно очень милый», — гласит подпись к видео.

Пользователи сети пришли в восторг от этого соревнования «Симбы и Багиры». «Какие симпатичные котята!», «Сначала я подумал, что это не Симба, а Багира. А потом показали и Симбу», «Зато Багира умная» — писали они, подразумевая героев популярных мультфильмов.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сеть попали забавные видео общения золотистых ретриверов с новорожденными детьми.

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