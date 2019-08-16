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Золотистые ретриверы доказали, что они — лучшие няньки для новорожденных детей: забавные видео

12:40 16 августа 2019 147
Собака укачивает младенца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети появилось сразу два видео, на которых собаки породы золотистый ретривер доказывают, что они являются лучшими няньками для новорожденных детей.
Так, в одном из роликов проживающий в американском штате Юта пес по кличке Тод, подражая хозяевам, укачивает младенца, раскачивая лапой колыбельку. Как сообщает издание Daily Mail, за кадром слышен женский голос: «О, Боже, Тод, ты хороший мальчик!».

А на другом видео взволнованный ретривер по кличке Бирра впервые встречается с новорожденной дочкой хозяев и приходит в восторг. Бирра буквально не может отойти от ребенка, подходя к нему с разных сторон. А позже — заботливо вылизывает лежащую в переноске девочку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о собаках, научившихся по команде хозяйки превращаться в «живые статуи».

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