Перенести гибридную войну на поле противника: Зеленскому дали совет, как противостоять Путин

Украина

Во взаимоотношениях с российским руководством президенту Украины Владимиру Зленскому следует перенести гибридную войну на территорию России и навязать Кремлю свою игру.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал журналист-международник Иван Яковина, назвав хозяев Кремля абсолютно уверенной в себе «сверхчеловеческой силой». «Надо понимать, что Путин считает себя гением, самым идеальным правителем в истории человечества. Чем обязательно надо пользоваться», — отметил журналист и подчеркнул необходимость активной политики по войне на Донбассе.

«Следует постоянно предлагать какие-то свои инициативы. Очень важно перенести гибридную войну на поле противника. Почему бы не выйти в Совет безопасности ООН с предложением ввести миротворческие войска в Москву, где нагло попираются права русскоязычных граждан?» — считает Иван Яковина. По его мнению, аргументировать данное предложение можно, к примеру, тем, что во всех украинских городах русскоязычное население чувствует себя в большей безопасности, чем в Москве. «Прямо сказать в ООН: «Слушайте, в столице России ужас же творится. Надо защищать русскоязычных», — добавил журналист.

Иван Яковина также подчеркнул, что в российском информационном пространстве Зеленский занимает второе место по частоте упоминаний, что может стать хорошим козырем в игре против Путина: «То есть он может стать — внимание! — лидером российской оппозиции, человеком, который будет постоянно навязывать России свою повестку дня. Причем изнутри».

Отметив, что нахождение в постоянной защите не является выигрышной стратегнией, Иван Яковина напомнил, что у Зеленского есть «целая команда шутников-затейников. «Зеленскому надо думать, как вести свою конкретную игру. У него хорошая стартовая позиция», — добавил он.

Полный текст интервью о будущих взаимоотношениях нового руководства Украины с западными лидерами и Кремлем «Путин считает себя гением, но у Зеленского есть шанс его переиграть» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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