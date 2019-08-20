В Киеве водитель маршрутки нахамил ветерану АТО: в сети волна возмущения

Общество и люди

В Киеве водитель маршрутки проявил хамство по отношению к участнику боевых действий, воспользовавшемуся своим правом льготного проезда. Инцидент случился на маршруте автобуса № 742 на остановке «Академгородок».

Ветеран Сергей Викарчук рассказал, что в ответ на продемонстрированное удостоверение УБД он услышал что-то о «вояке-служаке», а также нечто непечатное. Когда водитель понял, что оскорбления не останутся без ответа, то попытался отмолчаться.

Ветерану посоветовали обратиться на горячие линии при КГГА и при Кабмине и оставить жалобу на перевозчика. Были озвучены и менее цивилизованные, но более доходчивые способы разобраться с водителем маршрутки.

Напомним, Верховная Рада в последние месяцы работы сделала важный шаг, чтобы ужесточить ответственность за отказы в льготах ветеранам. Законопроект принят в первом чтении, и новые депутаты должны заняться его доработкой и окончательным утверждением.

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