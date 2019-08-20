В центре Киева из-за ремонта дороги на полтора месяца ограничили движение транспорта (карта)

Украина

Дорожники приступили к капитальному ремонту столичной улицы Пушкинской. Поэтому на участке между улицами Б. Хмельницкого и Прорезной ограничено движение. Как заявили в «Киевавтодоре», в зависимости от погодных условий работы продлятся примерно до 30 сентября.

На Пушкинской положат два слоя асфальта, обновят тротуары с применением плитки (в том числе и тактильной — для незрячих). Вдоль улицы установят новые опоры и подключат LED-фонари ночного освещения. Появится здесь и велодорожка, а ограничат ее и защитят от автомобилей специальными антипарковочными столбиками.

Сейчас до осени ремонтируют проспект Степана Бандеры, улицы Туполева, Пушкинскую и другие, а в следующем году планируют реконструировать улицы Народного Ополчения, Энтузиастов, Воздухофлотский проспект от Севастопольской площади до аэропорта «Киев» — это лишь часть масштабного проекта по капитальному ремонту дорог.

В списке 64 улиц, на которых предусмотрено обустроить веломаршруты, и Набережное шоссе. В 2020-м вдоль него начнут строить почти 5-километровую веломагистраль с зонами отдыха и мастерской, сообщает пресс-служба горгосадминистрации. Между Почтовой площадью и мостом Патона появятся асфальтобетонная велодорожка, велопарковки, навигация, LED-освещение. Воплотят этот масштабный проект вдоль зеленой зоны — на месте демонтированных трамвайных путей. По словам директора «Киевавтодора» Александра Густелева, разметку на веломаршруте нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Для велосипедистов обустроят площадки для отдыха, а пешеходную зону вымостят плиткой. По пути на велодорожке придумали станцию ремонта (там велосипедист сможет сам починить свой байк). Проектировать задание будет «Институт проектирования инфраструктуры транспорта» (Харьков), выигравший конкурс по системе ProZorro. Согласно плану, работы должны начаться следующей весной.

В то же время в столице намерены расширять сеть проката общественных велосипедов. Этот сервис открыли ровно год назад. В системе велопроката с помощью мобильного приложения зарегистрировались около 20 тысяч пользователей. Пункты вike-sharing обустраивают во всех столичных районах— возле административных зданий, торговых центров, станций метро, учебных заведений, в парках и зонах отдыха. Цель столичных властей — создать 264 пункта с двумя тысячами прокатных велобайков.

Взять велик напрокат просто: нужно загрузить мобильное приложение и внести плату. Велосипеды оснащены GPS-трекерами, которые позволяют «видеть», где находится тот или иной байк.

Напомним, сервис велопроката открылся в столице 15 октября 2018 года. Однако не обошлось без инцидентов: на Почтовой площади подростки бросили прокатный велосипед в Днепр.

«ФАКТЫ» также напоминают, что из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы «Борщаговка») ориентировочно до 30 сентября закрыли движение троллейбуса № 27К, курсирующего от ж/д станция Киев-Волынский до Индустриального путепровода. В то же время вместо трамваев №№ 1 и 3 для пассажиров организовали альтернативные трамвайный и автобусные маршруты. Движение на обновленной части путепровода откроют в конце года, а весной 2020-го будут ремонтировать противоположную его часть.

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