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Политика

Взвешивайте свои слова: Супрун упрекнула Разумкова в некомпетентности

10:03 20 августа 2019 3
супрун
Инф. «ФАКТОВ»

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун ответила лидеру «Слуги народа» Дмитрию Разумкову, упрекнувшему ее в ужасном состоянии районных больниц. Супрун предлагает чиновникам на высоких должностях взвешивать каждое слово, особенно используемые публично.

Претензии Разумкова касались больниц в районном центре Васильков Киевской области. «Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов реформы», — заявлял он.

«Состояние больниц в Василькове — это не результат изменений, которые мы проводим, а причина, почему мы начали эти изменения», — ответила на критику Супрун.

И.о. министра напомнила, что состояние больниц в регионах не менялось последние 25 лет, и только после начала медицинской реформы есть шанс что-то изменить. «С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)», — добавила глава Минздрава.

Супрун сожалеет, что будущий спикер Верховной Рады так мало осведомлен об этапах трансформации системы здравоохранения. «Учебный процесс в Трускавце не содержал медицинского блока (хотя мы и предлагали его туда включить)… Для будущего спикера понимать специфику таких изменений крайне важно», — подытожила Супрун.

Напомним, ранее Супрун была недовольна, что новую команду президента и самого Зеленского вопрос медицины волновал исключительно перед выборами, а после голосования интерес к этой теме сошел на нет.

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