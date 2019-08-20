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Кролик или ворон? Видео с оптической иллюзией озадачило пользователей сети
После фотографии, на которой с первого взгляда не разберешь, изображен ли на ней ворон или кот, сеть озадачило видео с новой оптической иллюзией. В 30-секундном клипе, который мгновенно стал вирусным, перед зрителями предстает то ли ворон, то ли кролик.
На первый взгляд кажется, что кто-то поглаживает по носу черного кролика. Но на самом деле это гладят по голове птицу, которая при этом блаженствует, раскрыв кверху клюв, который в таком ракурсе напоминает кроличьи уши. «Я просидел вечность, глядя, как кто-то гладит ворона и думая, что это кролик», — писали в комментариях.
absolutely mad bistable image of a raven or a rabbit https://t.co/BdHmaE7meq— Gavin Buckingham (@DrGBuckingham) August 18, 2019
Ранее еще один ворон «в позе гориллы» стал звездой соцсетей, благодаря оптической иллюзии.
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