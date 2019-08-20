Египет: колыбель цивилизации на берегах Нила

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Египет — древнейшее государство на территории Африки, его история насчитывает более сорока веков, и она богата на различные предания и легенды.

Египет — древнейшее государство на территории Африки, его история насчитывает более сорока веков, и она богата на различные предания и легенды. Египет — государство довольно сухое, ведь большую часть его территории занимает Сахара и Ливийская пустыня, однако в свое время Египет считался колыбелью цивилизации, самой развитой страной на континенте, государством золота и драгоценностей.

Немного о Египте

В последнее время Египет считается одной из самых популярных туристических стран для летнего отпуска, и данное государство вполне оправдывает это звание. Египет привлекает путешественников со всего мира. Он предоставляет возможность отдыхающим ознакомиться со своей богатой историей, посетить удивительные достопримечательности и архитектурные памятки. Горящие туры в Египет из Киева — это прекрасная перспектива поближе познакомиться с древним государством.

Мы предлагаем вам узнать некоторые факты о Египте, о которых не пишут в путеводителях. • Мужчины в Египте носят белую одежду, а женщины — черную. Конечно, белая одежда гораздо более удобна в ту жару, которая царит в Египте, да и в целом нет логичного объяснения тому, почему слабый пол носит самый некомфортный под палящими лучами солнца цвет. • Многие дома в Египте не имеют кирпичных крыш — они обладают лишь небольшими навесами и перекрытиями. Сделано это для того, чтобы не платить налоги, ведь недостроенные здания по закону налогами не облагаются. • На территории Египта располагается самое чистое и самое соленое море в мире — Красное. Оно также славится тем, что имеет огромное количество коралловых рифов, населенных различными подводными жителями. • Пирамида Хеопса является самой большой пирамидой Древнего Египта — а строилось их в то время немало — площадь ее основания достигает 53 тысяч м² - это практически десять футбольных полей.

Египет — это гостеприимное и жаркое государство — предлагает своим гостям комфортабельный отдых на берегу Красного и Средиземного моря.

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