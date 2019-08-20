25.05 / 25.31 27.71 / 28.14
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Пресс-релиз

Египет: колыбель цивилизации на берегах Нила

11:55 20 августа 2019 7
египет
Инф. «ФАКТОВ»

Египет — древнейшее государство на территории Африки, его история насчитывает более сорока веков, и она богата на различные предания и легенды.

Египет — древнейшее государство на территории Африки, его история насчитывает более сорока веков, и она богата на различные предания и легенды. Египет — государство довольно сухое, ведь большую часть его территории занимает Сахара и Ливийская пустыня, однако в свое время Египет считался колыбелью цивилизации, самой развитой страной на континенте, государством золота и драгоценностей.

Немного о Египте

В последнее время Египет считается одной из самых популярных туристических стран для летнего отпуска, и данное государство вполне оправдывает это звание. Египет привлекает путешественников со всего мира. Он предоставляет возможность отдыхающим ознакомиться со своей богатой историей, посетить удивительные достопримечательности и архитектурные памятки. Горящие туры в Египет из Киева — это прекрасная перспектива поближе познакомиться с древним государством.

Мы предлагаем вам узнать некоторые факты о Египте, о которых не пишут в путеводителях.

• Мужчины в Египте носят белую одежду, а женщины — черную. Конечно, белая одежда гораздо более удобна в ту жару, которая царит в Египте, да и в целом нет логичного объяснения тому, почему слабый пол носит самый некомфортный под палящими лучами солнца цвет.

• Многие дома в Египте не имеют кирпичных крыш — они обладают лишь небольшими навесами и перекрытиями. Сделано это для того, чтобы не платить налоги, ведь недостроенные здания по закону налогами не облагаются.

• На территории Египта располагается самое чистое и самое соленое море в мире — Красное. Оно также славится тем, что имеет огромное количество коралловых рифов, населенных различными подводными жителями.

• Пирамида Хеопса является самой большой пирамидой Древнего Египта — а строилось их в то время немало — площадь ее основания достигает 53 тысяч м² - это практически десять футбольных полей.

Египет — это гостеприимное и жаркое государство — предлагает своим гостям комфортабельный отдых на берегу Красного и Средиземного моря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер