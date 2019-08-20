Происшествия

В Черновцах "заминировали" почти 100 зданий, в том числе все детские сады и банки

Утром во вторник, 20 августа, в Управление ГосЧС в Черновицкой области по электронной почте пришло письмо о минировании почти сотни зданий в областном центре. Ранее анонимы в Киеве «минировали» посольства США и Австралии, станции метро, аэропорта «Борисполь», столичные музеи и нунциатуру святого Престола.

Аноним сообщил, что в 11:00 — 12:00 в Черновцах взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области, правоохранители провели проверку территорий на наличие подозрительных предметов и эвакуацию людей из потенциально опасных районов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице неизвестные информировали о взрывчатке в Конституционном суде Украины, который как раз рассматривает законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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