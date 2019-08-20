- 13:18 Украинская олимпийская чемпионка родила третьего ребенка
- 13:14 В Каменском подбросили младенца: особая примета — пара обручальных колец на руке
- 13:12 Огромная акула вырвала 80-килограммовую добычу из рук рыбака
- 13:04 Вся процедура — пять минут: Минздрав запустил онлайн-скрининг для проверки на туберкулез
- 13:02 «Мою страницу взломали»: преподаватель харьковского военного вуза оправдался за симпатии к боевикам
- 12:54 Анджелина Джоли прибыла с сыном в Сеул — заселять его в общежитие
- 12:44 Несмотря на Крым: продюсера "Ласкового мая" обрадовал ответ Зеленского на его просьбу о визите в Украину
- 12:42 В Сумской области радикальная группировка готовила кровавые теракты накануне Дня независимости, — СБУ
- 12:33 Олег Винник стал ювелиром
- 12:27 Экс-футболист сборной Украины спустя 15 лет вернулся в родной клуб
- 12:21 У Зеленского готовят закон, предусматривающий вознаграждение для изобличителей коррупционеров
- 12:15 Первый выход Брижит Макрон после пластической операции оказался болезненным из-за неуклюжести мужа
В Черновцах "заминировали" почти 100 зданий, в том числе все детские сады и банки
Утром во вторник, 20 августа, в Управление ГосЧС в Черновицкой области по электронной почте пришло письмо о минировании почти сотни зданий в областном центре. Ранее анонимы в Киеве «минировали» посольства США и Австралии, станции метро, аэропорта «Борисполь», столичные музеи и нунциатуру святого Престола.
Аноним сообщил, что в 11:00 — 12:00 в Черновцах взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе.
Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области, правоохранители провели проверку территорий на наличие подозрительных предметов и эвакуацию людей из потенциально опасных районов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице неизвестные информировали о взрывчатке в Конституционном суде Украины, который как раз рассматривает законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»