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Происшествия

Посольство США, станция метро и рестораны: ряд объектов в центре Киева "заминировали"

10:51 17 июня 2019 63
Минирование
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве очередная волна минирований — целями анонимов теперь стали не только важные объекты инфраструктуры, но и дипломатические представительства иностранных государств.

Как сообщает «Киев Оперативный», на электронную почту ГосЧС пришли сообщения о минировании посольств США и Австралии, станции метро «Олимпийская», аэропорта «Борисполь», столичных музеев и нунциатуры святого Престола.

Тем временем на «Олимпийской» сообщили, что взрывчатка не обнаружена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что значительное количество сообщений о «минированиях» поступало с IP-адресов компании, зарегистрированной в России.

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