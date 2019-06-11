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В Киеве "заминировали" здание Конституционного суда
В Киеве от неизвестных поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины, который рассматривает законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. На данный момент в здание суда никого не впускают.
«Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а впустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание», — сообщили сотрудники Управления госохраны, пишет «Сегодня».
Эвакуацию людей из здания Конституционного суда пока не начинали.
Как писали «ФАКТЫ», 11 июня большая палата Конституционного суда Украины рассматривает вопрос о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, который обжаловали парламентарии.
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