В Киеве "заминировали" здание Конституционного суда

Происшествия

В Киеве от неизвестных поступило сообщение о минировании Конституционного суда Украины, который рассматривает законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. На данный момент в здание суда никого не впускают.

«Поступило сообщение о минировании, мы людей можем выпустить, а впустить уже не можем. Сейчас идут взрывотехнической службы проверять здание», — сообщили сотрудники Управления госохраны, пишет «Сегодня».

Эвакуацию людей из здания Конституционного суда пока не начинали.

Как писали «ФАКТЫ», 11 июня большая палата Конституционного суда Украины рассматривает вопрос о конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, который обжаловали парламентарии.

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