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У Зеленского готовят закон, предусматривающий вознаграждение для изобличителей коррупционеров
В Офисе президента Зеленского готовят новый законопроект о вознаграждении для разоблачителей коррупции.
Как рассказал заместитель руководителя Офиса Руслан Рябошапка, в законе хотят предусмотреть методы защиты разоблачителя и его семьи, а также материальное вознаграждение. За ценную информацию гражданин может получить до 10% от суммы полученной коррупционером неправомерной выгоды (взятки). Если речь идет не о взятке, а об ущербе государству, то вознаграждение также может достигать 10% от суммы возмещенных государству убытков.
Кроме выплат, в законе хотят предусмотреть и другие поощрения для антикоррупционеров: восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность уведомителей, ответственность для лиц, преследующих обличителей.
Ожидается, что новые законопроекты будут вскоре внесены на рассмотрение Верховной Рады девятого созыва.
Напомним, ранее в Украине запустили Единый государственный реестр лиц, причастных к коррупционным правонарушениям. А у СБУ хотят отнять право расследовать дела о коррупции.
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