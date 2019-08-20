Происшествия

В Сумах задержан 19-летний местный житель, которого СБУ заподозрило в планировании взрывов на территории области во время массовых акций накануне Дня независимости Украины. Ранее сообщалось о солидном складе боеприпасов, найденном силовиками в селе Дубовое Луганской области.

В спецслужбе сообщают, что дома у юноши, который входит в радикальную молодежную группировку, нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

«Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта „KVARTAL-FEST“ 23 августа на территории Сумщины. Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на станции метро «Вокзальная» полиция задержала пассажира с гранатами и запалами к ним.

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