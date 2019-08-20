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Несмотря на Крым: продюсера "Ласкового мая" обрадовал ответ Зеленского на его просьбу о визите в Украину
Скандальный российский продюсер, создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин, который ранее обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета на въезд в Украину, рассказал, что получил обнадеживший его ответ.
Как заявил Разин в интервью изданию «Московский комсомолец», у Зеленского ему пообещали сделать все возможное, чтобы он смог приехать в Украину и увидится со своей больной подругой Ниной Кирсо.
«Со мной связалась представитель пресс-службы Владимира Зеленского. Но сразу скажу, что ситуация непростая. Я с 2017 года являюсь советником главы Республики Крым, с 2015 года — советником мэра Ялты. Мне первому и единственному артисту из России было присвоено звание Заслуженного артиста Республики Крым», — отметил Разин.
Он подчеркнул, что пока президент Украины законодательно не может ему позволить въезд в Украину, но попросил подождать два месяца.
«Представитель пресс-службы попросила дождаться первого заседания новоизбранной Верховной рады, где в один из первых пакетов в ближайшие два-три месяца президент внесет свое предложение по поводу запрета культурных связей между двумя государствами», — уточнил Разин.
Он также отметил, что «готов рискнуть» и приехать в Украину «ради спасения Нины Кирсо».
«Я говорил уже с несколькими опытными врачами. Они готовы подключиться к лечению Нины Кирсо. При необходимости мы могли бы ее из Полтавы перевести в одну из российских клиник. Для этого мне нужно оказаться на месте, поговорить с медиками, собрать консилиум врачей, обсудить ситуацию и решить, что в этом случае будет лучше для Нины», — объяснил Разин.
Напомним, что лидер группы «Фристайл» Нина Кирсо восемь месяцев находилась в коме. Весной этого года певица начала открывать глаза, но, по мнению врачей, состояние артистки остается крайне тяжелым.
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