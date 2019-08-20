В Каменском подбросили младенца: особая примета — пара обручальных колец на руке (фото)

Происшествия

В Каменском (Днепропетровская область) на станцию скорой помощи подбросили младенца с двумя обручальными кольцами, привязанным к ручке ребенка. Ранее в закарпатском городе Хуст женщина оставила своего новорожденного младенца в дорожной сумке в многоэтажном доме.

В полиции Днепропетровской области просят помочь в поисках людей, подбросивших ребенка в Каменском. Сообщается, что мальчик был одет в голубой костюмчик и завернут в одеяло. Его к порогу станции скорой помощи, что в левобережной части города, принесли в спортивной сумке.

Медики, осмотревшие малыша, выяснили, что мальчику 1,5 или 2 месяца. Его отправили в больницу, состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное.

«Полиция обращается ко всем горожанам с просьбой помочь установить мать ребенка. Если вы владеете какой-либо информацией, просим сообщить об этом в полицию по телефонам „102“, (068) 973−46−22, (096) 586−94−41. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одной из поликлиник Москвы неизвестные оставили девочку, которая говорила по-украински. Малышка не могла объяснить, кто ее родители и где она живет.



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