На Закарпатье горе-мать бросила младенца в подъезде (фото)

Происшествия

Полиция закарпатского города Хуст разыскивает женщину, которая оставила своего новорожденного младенца в дорожной сумке в многоэтажном доме. Об этом сообщили в главке ведомства.

«Вчера, 25 декабря, в 06:41 утра в полицию города Хуст поступило сообщение от жительницы с Киевской набережной. Заявительница сообщила о том, что около 06:30 она обнаружила в подъезде дома, где проживает, между первым и вторым этажом дорожную сумку с новорожденным ребенком», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, обнаружила в многоэтажке новорожденного мальчика, который был завернут в одеяло. Младенца госпитализировали в родильное отделение Хустской больницы с диагнозом переохлаждение. Угрозы жизни мальчика нет. Как сообщили в больнице, мальчик весит 3,1 килограмма.

В группе «МамыХуст» уже бросили клич ко всем неравнодушным с просьбой помочь средствами на одежду и питание младенцу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Оставление в опасности матерью новорожденного ребенка». Горе-матери грозит ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «окно жизни» роддома Первомайска Николаевской области подбросили новорожденного мальчика с синяками на теле — последствиями осложнений сепсиса.

А вот история с подкинутым в роддом Черновицкой области младенцем завершилась вполне благополучно . Мальчика, которого крестили прямо в Сторожинецкой центральной районной больнице, назвали Ярославом.

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