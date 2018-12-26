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На Закарпатье горе-мать бросила младенца в подъезде (фото)
Полиция закарпатского города Хуст разыскивает женщину, которая оставила своего новорожденного младенца в дорожной сумке в многоэтажном доме. Об этом сообщили в главке ведомства.
«Вчера, 25 декабря, в 06:41 утра в полицию города Хуст поступило сообщение от жительницы с Киевской набережной. Заявительница сообщила о том, что около 06:30 она обнаружила в подъезде дома, где проживает, между первым и вторым этажом дорожную сумку с новорожденным ребенком», — говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, обнаружила в многоэтажке новорожденного мальчика, который был завернут в одеяло. Младенца госпитализировали в родильное отделение Хустской больницы с диагнозом переохлаждение. Угрозы жизни мальчика нет. Как сообщили в больнице, мальчик весит 3,1 килограмма.
В группе «МамыХуст» уже бросили клич ко всем неравнодушным с просьбой помочь средствами на одежду и питание младенцу.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Оставление в опасности матерью новорожденного ребенка». Горе-матери грозит ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в «окно жизни» роддома Первомайска Николаевской области подбросили новорожденного мальчика с синяками на теле — последствиями осложнений сепсиса.
А вот история с подкинутым в роддом Черновицкой области младенцем завершилась вполне благополучно. Мальчика, которого крестили прямо в Сторожинецкой центральной районной больнице, назвали Ярославом.
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