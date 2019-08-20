Украинская олимпийская чемпионка родила третьего ребенка (фото)

Спорт

Знаменитая украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Пекина-2008 легкоатлетка Наталья Добрынская родила сына. Радостное событие произошло в понедельник, 19 августа, о чем 37-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Вес новорожденного — 4,5 килограмм, рост — 56 сантиметров.

Отметим, что Добрынская замужем за бизнесменом Константином Евтушенко с июня 2014 года. Примечательно, что Константин был главным героем четвертого сезона популярного телевизионного шоу «Холостяк», выходящего на одном из украинских каналов, причем принимал участие в съемках, будучи в отношениях с Натальей.

Наталья Добрынская и Константин Евтушенко

В семье уже подрастают двое детей

Алисия и Дэрэк

В их семье уже подрастают двое детей — четырехлетний Дэрэк и Алисия, которой в начале сентября исполнится три годика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук впервые стал отцом.

Фото Instagram Натальи Добрынской

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