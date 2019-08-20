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Украинская олимпийская чемпионка родила третьего ребенка (фото)
Знаменитая украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Пекина-2008 легкоатлетка Наталья Добрынская родила сына. Радостное событие произошло в понедельник, 19 августа, о чем 37-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Вес новорожденного — 4,5 килограмм, рост — 56 сантиметров.
Отметим, что Добрынская замужем за бизнесменом Константином Евтушенко с июня 2014 года. Примечательно, что Константин был главным героем четвертого сезона популярного телевизионного шоу «Холостяк», выходящего на одном из украинских каналов, причем принимал участие в съемках, будучи в отношениях с Натальей.
В их семье уже подрастают двое детей — четырехлетний Дэрэк и Алисия, которой в начале сентября исполнится три годика.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нападающий сборной Украины Роман Яремчук впервые стал отцом.
Фото Instagram Натальи Добрынской
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..