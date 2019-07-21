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Спорт

Нападающий сборной Украины впервые стал отцом: трогательные фото

12:30 21 июля 2019 90
Нападающий сборной Украины впервые стал отцом: трогательные фото
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В семье 23-летнего форварда бельгийского «Гента» и сборной Украины Романа Яремчука произошло пополнение. Супруга футболиста Кристина в одной из киевских клиник родила сына, который появился на свет ростом 55 см и весом 3,750 кг. Роман присутствовал при знаменательном событии, после чего выложил на своей странице в Instagram милое фото.

Отметим, что Яремчук является воспитанником киевского «Динамо». В августе 2017-го форвард покинул столичный клуб, где так и не смог проявить себя, и подписал контракт с бельгийским «Гентом». В конце того же года Роман и Кристина поженились, и вот в июле 2019-го их семья пополнилась новым членом.

Напомним, на днях стало известно, что «Гент», за который, кроме Яремчука, также выступают украинцы Игорь Пластун и Роман Безус, сыграет в Лиге Европы. Это стало возможным в связи с дисквалификацией «Мехелена», который был исключен из еврокубков из-за участия в договорных матчах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер Алиссон в один день стал отцом и победил со сборной Бразилии.

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