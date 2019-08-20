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Происшествия

В Херсонской области вынесли приговор экс-депутату, в пьяном виде сбившему насмерть пенсионерку

13:34 20 августа 2019 98
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

В Херсонской области вынесли приговор депутату горсовета, который три года назад устроил пьяное ДТП и насмерть сбил пенсионерку. Свою вину мужчина усугубил тем, что еще и скрылся с места происшествия.

Районный суд Голой Пристани приговорил депутата к пяти годам лишения свободы. В дополнение к этому гражданин на три года лишен права на управление транспортом. Приговор был вынесен 15 августа.

Само ДТП случилось более трех лет назад — 19 июня 2016 года в селе Новая Збурьевка Голопристанского района. Сбитая женщина 70 лет получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП. Депутату Голопристанского горсовета за смертельное ДТП грозило до восьми лет лишения свободы.

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